Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Luego de que el Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, asegurara que ante baja en contagios de Covid en el País, el cubrebocas ya no es una medida sanitaria «imprescindible», el anuncio fue cuestionado por médicos y Gobernadores.

El Gobernador morenista de Puebla, Miguel Barbosa quien desde hace dos años ha criticado al funcionario federal, ahora afirmó que para Puebla no es importante el argumento que dio López-Gatell y aseguró que en su Administración le harán caso a sus propias evaluaciones.

«Hace mucho tiempo, dentro de los dos años que llevamos de pandemia, que no es importante Gatell. En Puebla no es importante lo que diga Hugo López-Gatell», aseguró.

En Jalisco, el Gobernador Enrique Alfaro señaló que se mantendrá el uso del cubrebocas para evitar contagios de Covid-19.

Dijo que en la entidad se ha mantenido una política sanitaria independiente a la marcada por las autoridades federales.

«Durante dos años lo que haya dicho López Gatell me parece que queda para el juicio de la historia, nosotros aquí seguimos con nuestra estrategia, y en Jalisco seguiremos usando el cubrebocas, hasta en tanto no tengamos la certeza de que el riesgo sea eliminado», señaló.

Ayer, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que ante baja en contagios de Covid en el País, el cubrebocas ya no es una medida sanitaria imprescindible.

«En este momento estamos en una fase de mínima transmisión, es la primera vez que el conjunto del mundo se sincroniza en una etapa de reducción, esto nos permite considerar que la necesidad extrema de usarlo ya no es tan notoria, eso ha motivado que algunos gobiernos estatales declaran que se retira la obligatoriedad», dijo en conferencia mañanera del Presidente.

«El Gobierno lo planteó desde el principio como una medida a partir del convencimiento. Nuestras intervenciones no van dirigidas a obligar a las personas, no queríamos fomentar actos de autoritarismo, entonces las medidas técnicamente fueron creadas para los espacios públicos y privados, no a las personas, no se les obliga, no vamos a declarar el fin del cubrebocas, porque no fue obligatorio, pero ya no es imprescindible».

Sin embargo, el funcionario de Salud comentó que en espacios cerrados sería recomendable seguir utilizando el cubrebocas y mencionó que ya no se emitirá el el semáforo Covid.

El anuncio fue calificado como «un gran error» por Andreu Comas García, virólogo integrante del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica.

«Gran error al decir que el cubrebocas ya no es imprescindible, cuando menos de 30 por ciento de la población, un número de habitantes similar a toda la población de Canadá, no está vacunada y cuando hacemos 0.02 pruebas por cada 1000 habitantes. El semáforo siempre fue irrelevante», consideró.

El epidemiólogo Francisco Moreno Sánchez ha considerado que para regresar a una nueva normalidad aún se necesita un último esfuerzo, además de vacunar a los niños se debe mantener el uso de cubrebocas en espacios cerrados, mejorar la calidad del aire, es decir la ventilación, y disponer de medicamentos contra el SARS-COV2.

Con información de Claudia Guerrero, Antonio Baranda, Óscar Uscanga y Natalia Vitela

¡Participa con tu opinión!