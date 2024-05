CDMX. -En un video titulado «Luego no te quejes…» el actor Eugenio Derbez pidió a los jóvenes que estas próximas elecciones ejerzan su derecho al voto, para que «puedan ser escuchados».

El comediante continuó su clip con una serie de preguntas, dirigidas a los mexicanos en general, relacionados al conformismo del actual gobierno.

«¿Estás feliz con el México en el que vives? ¿Estás conforme? ¿Estás a gusto con los niveles de violencia, de inseguridad, de pobreza, de desigualdad? ¿Estás harto de la corrupción, de tener que pagar derecho de piso, de la impunidad?… O bueno, tal vez estás a gusto con el País que tenemos y estás genuinamente conforme con los pequeños apoyos que te da el gobierno. Tal vez no quieres que las cosas cambien», sentenció.

Continúa diciendo que, aunque la ciudadanía esté «desilusionada» porque todos los partidos políticos han fallado, reitera que no es impedimento para «hacernos escuchar».

Su clip, de casi siete minutos causó muchas críticas en redes sociales, donde recibió comentarios llamándolo «facho», «chantajista», «fantoche», entre otros adjetivos.

«Vaya, para ser un sketch cómico, es bastante malo…», «Y después de ver tu video, menos lo harán», «Tú ni vives en México, ya cállate», son algunos de los comentarios que se leen en el posteo.

Las próximas elecciones se llevarán a cabo el 2 de junio.