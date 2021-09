Tundieron en redes a la Coordinación de Movilidad del Estado luego de que en su página de Facebook se posteó el precio de la tarifa preferencial para estudiantes, por ley equivalente al 50% de la tarifa autorizada, es decir 4.75 pesos, pero lo que llamó la atención fue la leyenda de “paga tu pasaje exacto”, lo que fue calificado en redes sociales como una burla, pues actualmente ya es difícil encontrar en circulación monedas de 10 y 20 centavos, por lo que será más difícil encontrar alguna de 5 centavos. Este debate sobre la tarifa preferencial en moneda fraccionaria podría evitarse si de una vez por todas aplicaran el pago electrónico, pues de esa manera las personas recargarían saldo en su tarjeta y el pago sería exacto como lo está exigiendo la CMOV, no obstante, parece ser que esta modalidad sigue congelada a pesar de que se dijo que ya se tenía un programa piloto para el pago electrónico y que comenzarían a probar este sistema en la ruta 41 y posteriormente en la ruta 50 en el mes de abril, por lo que han pasado 5 meses desde la fecha indicada y no hay algún avance.

De paso, también se levantó polémica por los días de vigencia de la tarifa, pues señalaron que sólo era válida de lunes a viernes, discriminando a quienes acuden a clases sabatinas, de regularización, extracurriculares o a realizar algún trabajo el fin de semana, eso sin contar que hay muchos alumnos que estudian cuatrimestre que muchas veces quedan fuera de este descuento porque la tarjeta sólo es válida de acuerdo con el calendario escolar de la SEP, cuando el descuento para adultos mayores y personas con discapacidad es vigente todo el año y la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes contempla este beneficio para estos 3 grupos vulnerables todo el año y no sólo en las fechas establecidas por la CMOV.