Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-A través de redes sociales, pacientes, usuarios y organizaciones tundieron a la diputada federal de Morena, Patricia Armendáriz, luego que pidiera evidencias del desabasto de medicamentos, entre ellos los oncológicos.

«Pues pedí a papás, mamás, enfermer@s que me dieran evidencia de desabasto de medicamentos principalmente de nuestros queridos niños y no me dieron ni una sola evidencia», tuiteó la empresaria.

La asociación Nariz Roja, que apoya a enfermos de cáncer, respondió a la legisladora que puede mostrarle facturas, fotos y videos.

«Te hemos respondido una y otra vez tus mensajes referentes al tema, te mandamos un DM y no respondiste», señaló.

«Cuando gustes nos sentamos a mostrarte facturas, fotos, videos pero el que no quiere ver la realidad ni el mismo Dios te convence , son crueles, no tienen piedad de nadie».

La usuaria Sandra Ábrego retó a Armendáriz a que acuda a las clínicas del IMSS para corroborar el desabasto.

«Mi papá toma Metotrexato, medicamento que le deben de dar en el @Tu_IMSS y que también se lo dan a personas y niños con cáncer, te reto a que vayas a las clínicas y preguntes por este medicamento, yo batallo para encontrarlo hasta en las farmacias! Pero muéveteeeee!», escribió.

En redes, criticaron a la empresaria por pedir cuentas desde su «cómoda trinchera».

«Yo viví un gran desabasto del medicamento para presión arterial telmisartán en el Centro de Salud en Álvaro Obregón por más de 6 meses, es muy fácil pedir cuentas desde tu cómoda trinchera, pero es una verdadera ofensa a todas esas personas que no cuentan con sus medicinas», expresó.

«Yo pasé momentos económicos muy difíciles y no conté con ese servicio, me daban largas y cuando estás en esa situación es terrible, tuve que comprar los más económicos y me fue muy mal, que fácil es pedir cuentas cuando tienes tu cartera llena de billetes».

Alberto Armenta hasta mostró una receta en la que le piden comprar materiales en un hospital en Sonora.

«En el hospital de San Luis, Sonora, mandan a los familiares hasta a comprar el hilo, guantes…», posteó.

El perredista Guadalupe Acosta Naranjo ejemplificó el caso de su esposa, quien padece cáncer de mama.

«Presidente @lopezobrador_ Ella es mí esposa, Sonia, mí Negrita, la conoces. Tiene cáncer de mama. Se está tratando en el sistema público de salud de Nayarit, le agradecemos al personal médico su gran dedicación y empeño. Lo vivo, no hay medicamentos, hay abandono», señaló.

El político cuestionó si la diputada federal ha acudido a un hospital público.

«Escribo esto Andrés, temprano, porque despierto y leo a la diputada @PatyArmendariz pedir testimonios que dice no encontrar de falta de medicinas. Tal vez, sólo tal vez, no conozca un hospital público, por eso no ve la tragedia que viven mujeres, niños. Son vidas, no mientan».

La organización Nosotrxs invitó a la morenista a conocer su labor para garantizar el derecho a la salud.

«Hola, Patricia. El desabasto de medicamentos es real y afecta a miles de personas en todo el país, de todas edades. Te invitamos a conocer lo que hacemos desde @cerodesabasto, un colectivo formado por +60 organizaciones que exigimos la garantía de nuestro derecho a la salud».