Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Niurka Marcos se fue con todo contra Montserrat Oliver por correrla de su programa.

“La mujer escándalo” le dijo “perra” a la conductora, al responderle tras participar el fin de semana en la emisión de Montse & Joe, donde tras una dinámica de juegos sexuales las cosas se salieron de control luego que la cubana se montara sobre Oliver, quien le pidió que abandonara el set de grabación.

“A ver Montserrat, vamos por partes. Mi lenguaje corporal nunca fue de enojo, fue veloz y divertido. Tú dijiste ‘Niurka, ya vete’ y me fui”, comentó en un video que publicó Marcos en su Instagram.

“Y no te preocupes, no es la primera vez que me corren de algún programa. No te sientas tan importante, no es para tanto ¡perra!”.

Aunque parecía que Montserrat bromeaba, Niurka lo tomó y aunque la presentadora la llamó para pedirle que no se fuera, la cubana ya no quiso escucharla.

“Tontita, se te olvidó que la reina de la polémica soy yo y no puedes venir a bailar a casa del trompo”.

ASÍ LO DIJO

“La verdad es que te quisiste lucir. Te vi, pero te ignoré. La pregunta es ¿por qué tratar mal a quienes damos todo en tu programa de a gratis para ayudarte a subir el rating?”.

Niurka Marcos, vedette