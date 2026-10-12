Paula Roman Berrospe Agencia Reforma

MONTERREY, NL: Durante el ciclo comercial agrícola de julio de 2026 a junio de 2027, el rendimiento promedio del trigo en México caerá 13.8% anual, hasta ubicarse en apenas 4.81 toneladas por hectárea, debido a las altas temperaturas en las regiones productoras, proyectó el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés).

De concretarse esta previsión, se trataría de la mayor caída anual desde el ciclo 2015-2016, cuando el rendimiento promedio descendió un 14.4%, a 4.53 toneladas por hectárea.

En su más reciente informe mensual sobre la producción agrícola mundial, correspondiente a octubre, la dependencia estadounidense ajustó 7.5% a la baja sus expectativas para la producción de trigo mexicano del presente ciclo, porque los mismos agricultores están reportando que las altas temperaturas dañaron sus cultivos.

También redujo en 9.8% sus expectativas de los rendimientos del producto referido en comparación con el reporte previo, ya que el trigo requiere una exposición prolongada a bajas temperaturas en invierno para inducir la floración antes del verano, y el mal clima impidió que lo sembrado a finales del 2025 se desarrollara apropiadamente.

«A pesar de haber suficiente agua para regar los cultivos de otoño-invierno (del 2025), los agricultores en el sur de Sonora reportaron bajos rendimientos. Por lo tanto, el trigo de México iba en camino de tener una recuperación decente de la severa sequía hasta que el clima atípico impidió el desarrollo adecuado del grano», apuntó el USDA.

El USDA mide la producción y rendimientos en ciclos comerciales que no corresponden a los tiempos de siembra y cosecha otoño-invierno en México -que se realizan de noviembre a febrero y de abril a julio, respectivamente-, por lo que la mayor parte de la cosecha del ciclo comercial 2026-2027, el 96%, ya se hizo en julio pasado.

Así, aunque la autoridad hable teóricamente de una predicción, el derrumbe de los rendimientos ya está prácticamente consumado, con excepción de lo que pueda contabilizarse del ciclo primavera-verano, cuya siembra va de abril a julio y la cosecha, de septiembre a diciembre, pero sólo representa un 4% de la producción nacional.

Antes del reporte de octubre, los especialistas de EU pronosticaban para el ciclo 2026-2027 una notable recuperación de la producción del trigo mexicano, con un alza del 14.3% anual atribuida a una mayor disponibilidad de agua para el riego en Sonora -la mayor entidad productora-, que incentivó a los productores a sembrar más.

Sin embargo, con base en la actualización de este mes, la producción nacional de este ciclo cerraría en 1.85 millones de toneladas, lo que reflejaría un incremento más moderado que el señalado anteriormente, del 7.6% anual, el cual parte de una base deprimida.

En el ciclo 2025-2026, la sequía y la falta de rentabilidad del grano tumbaron la producción de trigo 35.1% anual, a 1.72 millones de toneladas.