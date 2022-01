Rafael Oliver López López Agencia Reforma

La estatua del Presidente Andrés Manuel López Obrador que había sido develada en Atlacomulco, cuna del priismo, fue tumbada en las primeras horas de este 2022.

En imágenes que circulan en redes sociales, se aprecia a la escultura en el piso hecha pedazos, sin cabeza y sin piernas.

Se desconoce quién pudo llevar a cabo este hecho.

El pasado 30 de diciembre, a dos días de dejar el cargo, el Alcalde morenista del Municipio de Atlacomulco, Roberto Téllez Monroy, develó la estatua del Presidente.

La escultura, que generó cientos de críticas en redes sociales, fue colocada en la Calle Isidro Fabela, frente a la Terminal de Autobuses, en pleno Centro de la demarcación.

La estatua estaba sobre una base de concreto con una placa con la frase «Lic. Andrés Manuel López Obrador. Presidente de México 2018-2024».

El Mandatario federal ha declarado en varias ocasiones estar en contra del culto a la personalidad.

«Sobre las estatuas, pues sólo las que tienen que ver con nuestra cultura, porque ya no es tiempo de rendir culto a las personalidades», comentó en una conferencia matutina de septiembre pasado.

«En mi caso, tengo escrito en mi testamento que no quiero que se use mi nombre para nombrar ninguna calle, no quiero estatuas, no quiero que usen mi nombre para nombrar una escuela, un hospital, nada absolutamente».

