Mariana Montes Agencia Reforma

“Guarde muy bien su papel y tómele foto”.

En las brigadas de vacunación contra Covid-19 se ha escuchado esta instrucción constantemente.

La razón es que estos papeles llenados a mano con tu nombre, CURP, fecha, marca y lote del biológico que te aplicaron son la prueba de que estás protegida o protegido contra el Covid-19.

Ante requerimientos que están surgiendo en otros países y ciudades, tanto en la Unión Europea, Estados Unidos e incluso en ciertos lugares de México, de presentar un certificado de vacunación contra el Covid para entrar a establecimientos como restaurantes, museos y teatros, especialistas invitan a obtener este pasaporte sanitario… y asegurarse de no perderlo.

APUESTAN POR EL ELECTRÓNICO

Existen dos tipos de comprobante de vacunación: de papel y electrónico.

El primero es llenado a mano, como el formato que llevas a las brigadas de inmunización.

Si recibiste el biológico en Estados Unidos es el tarjetón blanco con el logo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Estos documentos, sin embargo, son fáciles de falsificar. Hace dos semanas, por ejemplo, las autoridades del país vecino arrestaron a una mujer en Hawai por presentar un certificado fraudulento.

Logró conseguir una de las fichas de los CDC, pero cometió el error de registrar al laboratorio de la preparación como “Maderna” en lugar de “Moderna”.

La apuesta de instituciones nacionales e internacionales parece ser por el más seguro pasaporte sanitario electrónico, documento con un QR que se puede imprimir o guardar en el celular.

En México, el certificado oficial es expedido por la Secretaría de Salud federal a través de la página cvcovid.salud.gob.mx, aunque usuarios han expresado frustración porque sus registros no aparecen, están incompletos o con los datos incorrectos, y tienen que pedir la corrección a través del mismo portal.

En Estados Unidos una opción ampliamente utilizada por los mexicanos es el pasaporte sanitario electrónico VaxYes porque no pide demostrar residencia o tener un número de seguridad social de aquel país.

Ante el creciente número de plataformas en México y el mundo habilitadas para obtener este pasaporte sanitario, instituciones internacionales como la OMS y la Vaccine Credential Initiative, de la Unión Americana, han llegado a consensos sobre los datos que debe y no debe contener todo comprobante.

Debe incluir el nombre, fecha de nacimiento (en los certificados mexicanos la fecha de nacimiento forma parte del CURP), laboratorio de la vacuna, lote, fecha de aplicación, número de dosis y país de aplicación.

Y no debe tener dirección, teléfono ni cualquier dato relacionado con tu estado de salud.

La meta de estos esfuerzos es que la gente obtenga el documento de inmunización sin comprometer o dar a conocer sus datos más privados.

LOS CERTIFICADOS

Opciones en México y en Estados Unidos ampliamente utilizadas como pasaportes Covid y que especialistas recomiendan conservar para comprobar la vacunación:

PAPEL

México

Es el papel llenado a mano durante la brigada de vacunación.

Estados Unidos

Es un tarjetón con el logo de los CDC que se entrega al momento de la vacunación.

ELECTRÓNICO

México

Es obtenido en el portal cvcovid.salud.gob.mx

Estados Unidos

El certificado VaxYes se obtiene en el portal gogetdoc.com/vaxyes

QUÉ DEBE INCLUIR

-Nombre

-Fecha de nacimiento (en los certificados mexicanos la fecha de nacimiento forma parte del CURP).

-Laboratorio de la vacuna

-Lote

-Fecha de aplicación

-Número de dosis aplicadas

-País donde te vacunaron

QUE NO DEBE CONTENER

-Dirección

-Teléfono

-Cualquier otro dato relacionado con tu estado de salud

Fuente: OMS y Vaccine Credential Initiative