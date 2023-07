Cuando arranqué con Molonet, mi agencia de marketing digital, los primeros likes que recibí fueron por parte de mi mamá y mi papá. La familia suele ser un gran apoyo cuando decidimos emprender, ven el viaje desde sus inicios y nos recomiendan si está en sus manos, un bonito detalle que no debe confundirnos mientras avanzamos…

Lo que yo ofrezco, y en teoría deberían hacerlo todos los negocios, está enfocado en las necesidades de un público específico, por lo tanto, si alguien se identifica con lo que haces y le gusta, puede seguirte y, en un futuro próximo, contratarte o hacer una decisión de compra contigo. De eso se tratan los likes y los followers, hay que verlos como ventas potenciales.

Pero a todo esto… ¿en dónde está la confusión? Si tienes una familia muy grande como la mía, que se apoya a través de un like o comentario a cada publicación que se hace, puedes caer en la trampa de que creer que ellos deben comprarte, casi como si fuera una obligación, y no debe ser así, ni en este caso ni en donde tengas tu poder de influencia.

Los likes se mantienen como un tema de debate, a mayor número de estos igual a ventas jugosas, una frase que sólo es cierta si te posicionas con la gente que realmente te necesita, no digo que la familia no te apoye, al contrario, ayudan mucho como “voceros”, pero no des por hecho que te deben algo, es más, nunca sabes si optarán contigo el mes que viene, en el 2024 o el periodo que sea.

En una ocasión me tocó asesorar a una empresa que recibía la influencia de su familia y amistades, pero sus ventas no eran muy abundantes como las de su competencia, la cual tenían un número inferior de apoyantes en redes sociales, y el problema radicaba en el enfoque… “vendían sólo por vender”, y hoy en día hay que ofrecer algo más.

Por ejemplo, la gente no compra leche sólo “porque sí”, lo hace por sus hábitos alimenticios, porque le gusta de cierta marca o sabor y la adquieren donde reciban un mejor trato o precio, y no necesariamente en la tienda más cercana a casa. Podrás recibir todos los likes o reacciones de tus seres queridos, pero si tu servicio no es atractivo, tu crecimiento tendrá un ritmo muy lento.

En resumen, cuando definas el target (consumidores potenciales) de tus productos, servicios, o de tu empresa en general, no esperes que tu familia te compre, lo harán por solidaridad o porque eres su mejor referencia, mejor enfócate a venderle a quienes no conoces y requieren de ti, fíjate en los pequeños detalles al momento de atender, y por consecuencia ampliarás tu red de contactos y los likes llegarán solitos… incluso si no son de tus familiares.

