Los usuarios de telefonía móvil cuyos números celulares terminan en 1 tienen como fecha límite este lunes 31 de agosto para registrar su línea ante la compañía operadora, como parte del proceso establecido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) para vincular los números telefónicos con una persona titular.

Para quienes tienen una línea con terminación en 1, el registro puede efectuarse directamente desde el teléfono celular mediante la plataforma habilitada por la compañía operadora. Una de las facilidades del procedimiento es que puede realizarse incluso si el usuario no tiene saldo o su línea ya se encuentra suspendida, debido a que la navegación en los sitios destinados al trámite no genera consumo de datos.

Otra opción es acudir personalmente a un centro de atención a clientes de la empresa telefónica correspondiente para realizar la vinculación.

De acuerdo con la información difundida por la CRT, para completar el trámite se requiere presentar una identificación oficial vigente con CURP. La autoridad ha señalado que el proceso no contempla el almacenamiento de datos biométricos.

Los usuarios pueden consultar el procedimiento correspondiente a su compañía a través del portal registratulinea.crt.gob.mx, que concentra los accesos a las plataformas oficiales de los operadores telefónicos.

Si una línea con terminación en 1 no es vinculada con su titular antes del 31 de agosto, la compañía telefónica podrá suspender temporalmente el servicio durante las 72 horas posteriores al vencimiento del plazo. La suspensión no implica la pérdida definitiva del número telefónico.