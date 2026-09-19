El Instituto de Educación de Aguascalientes llamó a estudiantes y familias a verificar que las instituciones y los programas de educación superior cuenten con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) antes de realizar cualquier proceso de inscripción, mediante la plataforma oficial de Oferta Educativa de Educación Superior.

La herramienta concentra información vigente sobre las instituciones públicas y privadas, así como los programas académicos que cuentan con este reconocimiento, con la finalidad de que los aspirantes dispongan de datos oficiales al momento de elegir dónde continuar su preparación profesional.

El IEA señaló que la consulta previa permite identificar si el programa académico de interés cuenta con el RVOE correspondiente, por lo que recomendó realizar esta verificación antes de formalizar la inscripción en una institución de educación superior.

La plataforma también cuenta con un Buzón de Solicitudes de Información para quienes requieran orientación sobre una institución o un programa educativo en particular. Además, el Instituto ofrece atención telefónica en el 449 910 50 00, extensión 7834.

La Oferta Educativa de Educación Superior puede consultarse en el portal oficial del IEA, donde se encuentra disponible el listado de instituciones y programas reconocidos.