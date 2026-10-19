Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Presidenta Claudia Sheinbaum negó que su homólogo estadounidense, Donald Trump, haya condicionado la negociación de un acuerdo comercial con México a la entrega de políticos presuntamente vinculados con el narcotráfico o a acciones contra la corrupción.

Según la Mandataria federal, aunque en sus conversaciones telefónicas abordan asuntos de seguridad y comercio, Trump no le ha exigido actuar contra funcionarios o dirigentes políticos como requisito para alcanzar un entendimiento comercial.

«Nada de eso, nada de eso. Y, además, ¿cuáles narcopolíticos? No, no, nada de eso», respondió en conferencia mañanera.

Sheinbaum afirmó que el Presidente estadounidense tampoco ha utilizado el término narcopolíticos durante sus conversaciones y rechazó que exista alguna condición relacionada con investigaciones por corrupción.

La Presidenta reconoció, sin embargo, que Trump le ha expresado que existen zonas del territorio mexicano controladas por organizaciones criminales, afirmación que aseguró haber rechazado directamente.

«Sí me ha llegado a decir eso de que México está gobernado por los cárteles, o no lo dice así, dice hay zonas de México que están. Y le digo yo, pues no es cierto, Presidente. Es más, pues mire los resultados que tenemos», relató.

La titular del Ejecutivo federal sostuvo que ha respondido a esos señalamientos con los resultados de su estrategia de seguridad, entre ellos, la disminución del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos y de los homicidios en México.

En Palacio Nacional, atribuyó parte de las declaraciones de funcionarios estadounidenses sobre México al contexto electoral de ese país y pidió que no utilicen a su vecino como tema de campaña.

«Recuerden que ellos están en campaña y muchas veces quieren usar a México como parte de su campaña», expresó.

La Presidenta explicó que Trump suele plantear la necesidad de reducir el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y el déficit comercial que mantiene su país con México.

Señaló que, al concluir sus conversaciones, ambos acuerdan mantener el trabajo de sus equipos para avanzar en las negociaciones comerciales.

Sheinbaum confirmó que su última llamada con Trump ocurrió el 16 de septiembre y aclaró que no existe una periodicidad fija para esas conversaciones, pues -en ocasiones- hablan cada 15 días y en otras transcurren hasta tres meses.