La Noticia:

No importa si lo odias o lo amas, Donald Trump está de vuelta… (bbc.com).

Comentario:

La única rival de Trump que se mantiene en la competencia en el partido republicano es Nikki Haley. Ella tiene esperanzas en que en la próxima votación primaria pueda recuperar un poco de terreno. Básicamente porque la próxima será en Carolina del Sur donde ella fue gobernadora por dos períodos. Pero, según los críticos, es probable que ella renuncie antes a su campaña. Y es que se requieren millones de dólares en cada etapa de la campaña, en este caso para Carolina del Sur. Y como los donantes no desean abonar dinero a una causa perdida, lo más seguro es que veamos a Trump en la boleta electoral de noviembre. Si es ese el caso, ¿cómo se ve la competencia entre Trump y Biden?

Por más que nos desagrade la idea de volver a ver a Trump en el poder, hay varios argumentos que lo posicionan como el favorito frente a Biden. Aún si es condenado en alguno de los cuatro juicios que está sosteniendo. Estar en la cárcel no le impediría ser votado, a menos que alguno de los cargos condenatorios fuera el de insurrección, pero eso se ve difícil. El estar con problemas con la ley, sorprendentemente aumentó sus votantes ya que Trump supo vender el argumento de mártir en lugar de culpable.

Primero, los partidarios de Trump alegan que la economía de los Estados Unidos estuvo mejor con él que con Biden. Lo cual es cierto, si no se cuenta que Biden enfrentó la pandemia y la guerra en Ucrania. Comparar exclusivamente el PIB o la inflación es engañoso por decir lo menos.

Segundo, la inmigración. El 80% de los republicanos y el 72% de la población en general están en contra de la inmigración ilegal. Un porcentaje similar está de acuerdo con la expresión de que los inmigrantes envenenan la sangre del país, argumento expresado por Trump. Cerrar la frontera sur es una de las banderas del republicano. En el 2016 declaraba que el muro lo iba a pagar México. Esta vez no mete, al menos tanto, a México porque la gente desea ver un muro sin importar quién lo pague.

Tercero, “Sleepy Joe” (Biden el dormido). Los partidarios de Trump han sabido hacer circular la foto en que Joe Biden está con los ojos cerrados en la cumbre del clima COP26. Junto con la pregunta: “¿Prefieres al dinámico Trump o al “dormido” Joe en la presidencia? Aunque los dos ya andan en los ochenta, Trump parece más activo y eso le puede ayudar. Si bien los dos han dado señales de potencial demencia senil, Trump gana en la imagen.

Finalmente, en las encuestas, los jóvenes están cada vez más con Trump. Este fue un grupo que contribuyó a la victoria de Biden en 2019, pero la imagen de rebelde de Trump está siendo más y más atractiva a este segmento.

En conclusión, es prácticamente un hecho que se repetirá el Biden vs Trump en las elecciones, aunque parece que no se repetirá el ganador. Nos guste o no, Trump será el favorito en noviembre. Esperemos que el gobierno de México tome sus provisiones anticipando los desplantes de Trump.

Sergio Alonso Méndez posee un doctorado en Negocios Internacionales por parte de la Universidad de Texas

salonsomendez@gmail.com