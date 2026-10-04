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Agencia Reforma

WASHINGTON, EU.-Luego de prometer, hace unas semanas, 5 mil dólares a cada estadounidense adulto si el Partido Republicano mantiene el control de la Cámara de Representantes y el Senado, ahora el Presidente Donald Trump dijo que enviará cheques de «casi 100 dólares» a más de 20 millones de adultos mayores para «ayudar a pagar sus primas de Medicare Parte B».

El Mandatario indicó que el dinero provendrá del Fondo de Mejoramiento de Medicare, creado en 2008 para mejorar el programa original de seguro médico de Medicare.

A un mes de las elecciones legislativas, los demócratas están teniendo un sólido desempeño en cinco estados tradicionalmente republicanos (Texas, Alaska, Ohio, Iowa y Kansas) donde buscan arrebatar escaños al Senado para recuperar el control de la Cámara, según nuevas encuestas de The New York Times/Siena.

Para controlar el Senado, los demócratas necesitan arrebatar cuatro escaños actualmente en manos republicanas, además de conservar sus propios escaños en tres estados considerados mu competidos.

Los sondeos muestran que los votantes consideran que las políticas económicas de Trump no han logrado resolver su principal preocupación -el costo de vida-, y mientras la guerra con Irán se vuelve cada vez más impopular, los cheques de Medicare representan otra promesa para poner dinero en los bolsillos de los estadounidenses.