Oscar Uscanga Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras un fin de semana de narcobloqueos con vehículos incendiados en Fresnillo, el Alcalde morenista Saúl Monreal se lanzó ayer de nuevo contra su hermano David, Gobernador de Zacatecas, y le reclamó garantizar la seguridad de los ciudadanos.

El Edil de Fresnillo exigió ayer al estado y a la Federación informar de mejor manera y asumir la seguridad ciudadana ante los cierres provocados por la delincuencia ciudadana en carreteras que pasan por ese municipio, considerado por sus propios habitantes como el más inseguro del país.

«Que la autoridad federal asuma el papel, resguarde a los ciudadanos, porque en esta disputa los ciudadanos quedan como rehenes y, afortunadamente, no hubo pérdidas humanas, pero sí está sembrado el miedo», expresó en conferencia matutina.

«Pido, desde aquí, a la FGR, al Ejército, a la Guardia Nacional que resguarden, brinden la seguridad, lo demás a mí no me corresponde informar».

En la cuarta ocasión en nueve meses que arremete contra la Administración de su hermano, el menor de los Monreal pidió además que las autoridades estatales y federales brinden información certera para dar certidumbre a la ciudadanía.

«Deseo que autoridades federales y estatales nos informen y digan para evitar ese tipo de especulaciones, rumores, cuestiones y que ellos mismos den tranquilidad a la población fresnillense, entre más se informe a la ciudadanía es mejor para todos».

Al ser cuestionado sobre la suspensión de clases presenciales en algunas instituciones educativas ante la violencia, el Alcalde Monreal aseguró que ni él fue avisado de esa situación por la Secretaría de Educación estatal, a cargo de Maribel Villalpando.

«A mí me preguntaron muchos (padres de familia) si va a haber clases o no, pues a mí, como autoridad municipal, ni siquiera han tenido la atención para decirme ‘señor Alcalde, cancelamos o no'», expresó.

«Falta criterio y capacidad de la Secretaria de Educación; vea ahorita, son los primeros (los padres) que deben estar informados, a ellos (en la dependencia) les corresponde informar. A veces, estas especulaciones son por eso, pero si ellos no dan la certeza, no dan la comunicación».

El fin de semana se registraron al menos nueve bloqueos en distintos puntos del estado, afectando sobre todo vialidades en Fresnillo, donde las ejecuciones se dispararon más de 50 por ciento.

De acuerdo con informes federales, Zacatecas enfrenta una ola de violencia principalmente por una disputa por el control territorial entre integrantes del Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Sin pretexto

Tras asegurar que el 100 por ciento de escuelas de educación básica regresó a clases, el Gobernador morenista David Monreal aseguró que las instituciones de educación superior no tienen pretexto para suspender clases.

Sin mencionar los recientes narcobloqueos en la entidad, el mandatario estatal consideró que no había justificación para que la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) o la sede del Instituto Politécnico Nacional (IPN) suspendieran sus clases presenciales.

«Me parece que ahorita ya no hay pretexto para que ninguna institución deje el inicio de clases, menos en la educación superior, es sumamente importante que recuperemos los dos años de encierro. La UAZ tiene que asumir su responsabilidad, me dolería mucho que al amparo o pretexto los maestros no acudan a dar clases», aseveró.

«Acabo de hablar con el Rector para que pongan orden, porque todos estamos haciendo un gran esfuerzo y no se vale que perjudiquen a los alumnos, ojalá no sea pretexto».