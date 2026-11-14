CDMX.- El cantante Joe Jonas, integrante de los Jonas Brothers, y la modelo e influencer Tatiana Gabriela pusieron fin a su relación sentimental, según confirmó una fuente cercana a la pareja a la revista People, después de que la noticia fuera difundida por Us Weekly.

Jonas, de 37 años, y Gabriela, de 30, comenzaron su romance durante el verano de 2025, aunque inicialmente mantuvieron su relación fuera del ojo público. Ambos solían encontrarse para tomar café en Los Ángeles y posteriormente fueron vistos juntos en ciudades como Nueva York y Miami.

Su relación se hizo pública en abril de 2026, cuando el cantante compartió en redes sociales una publicación conjunta durante un viaje a Puerto Rico, país de origen de la modelo.

Hasta el momento, los representantes de ambas celebridades no han emitido declaraciones sobre los motivos de la ruptura.

Anteriormente, Jonas estuvo casado con la actriz Sophie Turner, conocida por su participación en Game of Thrones. La pareja contrajo matrimonio en 2019, tuvo dos hijas, Willa y Delphine, y formalizó su divorcio en 2024.

Tras aquella separación, el músico reconoció las dificultades emocionales de iniciar una nueva relación. Su romance con Gabriela fue el primero que hizo público después de su divorcio.