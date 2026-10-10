Gerardo González Aceves Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Trabajadores del IMSS extendieron ayer sus protestas a la mayoría de los Estados del País para exigir medicamentos, insumos, contratación de personal y mejores condiciones laborales, así como en rechazo al incremento salarial de 2.9 por ciento negociado por su dirigencia sindical.

La movilización de sindicalizados se intensificó después de que el jueves concluyó sin acuerdos una mesa de negociación en la Secretaría de Gobernación, con participación de representantes sindicales y trabajadores inconformes, tras más de siete horas de conversaciones.

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, integrado por más de 475 mil trabajadores, es encabezado por Rafael Olivos, diputado federal suplente de Morena, quien enfrenta el rechazo de un sector de sindicalizados, jubilados y ex trabajadores.

De acuerdo con los inconformes, los trabajadores del IMSS de las 37 secciones sindicales en todo el País salieron ayer a manifestarse.

El IMSS informó que, a pesar de las protestas y bloqueos, los hospitales y Unidades Médicas en el País operaron con normalidad.

El bloqueo de trabajadores en la CDMX se mantuvo hasta anoche en Paseo de la Reforma y Eje 3 Oriente.

Otros inconformes, pertenecientes a clínicas y hospitales en la Capital del País, bloquearon también durante el día el paso de vehículos en Viaducto, Calzada de Tlalpan, Calzada del Hueso y División del Norte, entre otras vías.

Asimismo hubo manifestaciones en Periférico Norte y Gustavo Baz, en la zona conurbada del Valle de México, y en Tecámac y Toluca, en el Estado de México.

En Monterrey, los sindicalizados del IMSS bloquearon la Avenida Lincoln, a la altura de la Clínica 25; mientras que en Guadalajara afectaron las inmediaciones de seis clínicas y el Centro Médico Nacional de Occidente.

«Nosotros somos los que traemos los insumos y no es justo ni para nosotros ni para el derechohabiente», lamentó Karen Ojeda, trabajadora del IMSS en Guadalajara.

Esmeralda Estrada, jefa de enfermeras en la Clínica 21 de León, explicó que muchos de los trabajadores acudieron a laborar bajo protesta y portaban moños rojinegros en respaldo a la movilización de sus compañeros.

«El IMSS siempre ha carecido de insumos, material y personal, durante años hemos trabajado bajo esas condiciones y se había normalizado. Pero ahora hay un hartazgo del personal, es una manera de decirle al IMSS: ‘hazte cargo de lo que tienes que hacerte cargo'», dijo la jefa de enfermeras en la clínica de León.