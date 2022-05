La candidata a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, Anayeli Muñoz, consideró inadmisible la respuesta del Ayuntamiento de Aguascalientes ante su solicitud de información vía Transparencia sobre la operación del parque fotovoltaico solar, al tenerla clasificada como reserva total, lo cual refleja la opacidad que hay en dicho tema.

En conferencia de prensa, la abanderada naranja informó que dicha solicitud de información se presentó el pasado 1º de abril a la Presidencia Municipal de Aguascalientes y apenas el martes 3 de mayo respondió afirmando que es reservada, por lo que interpondrán un recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia porque evidentemente están violando la ley. “Están violando el derecho a la información y pido al ITEA que revise lo que está sucediendo hoy con la opacidad del Ayuntamiento”.

Recordó que una información es reservada solo cuando se trata de un tema que tenga datos o algo comprometido con la seguridad del Estado o de la nación, “pero evidentemente cuando se pregunta sobre un proyecto que es de eficiencia energética, me parece de verdad impresionante que eso esté pasando”.

Asimismo, agradeció que la candidata de MORENA, Nora Ruvalcaba, se sume a su denuncia sobre la no operación del Parque Fotovoltaico Solar, sin embargo, la exhortó a que no sólo quede en palabras, sino que presente su acusación ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Corrupción tal y como ella lo hizo hace algunas semanas, aunque dudó que lo hagan dado que parece que hay complicidad.

Recordó que MORENA tuvo diputados en la Legislatura pasada y regidores en la administración municipal de Tere Jiménez e incluso el propio Gobierno Federal debió saber por qué están comprometidas participaciones federales y nunca dijeron nada en los últimos años.

