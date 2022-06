Staff Agencia Reforma

CDMX.- México Sub 21 cayó en su segundo partido dentro del Torneo Maurice Revello en Francia y entregó el liderato del Grupo B a Venezuela, que le venció 2-1.

El conjunto sudamericano se apuntó el triunfo al minuto 91 mediante Bryan Ortega, quien se quitó la marca de un par de jugadores mexicanos en el área antes de sacar un disparo que alcanzó a manotear el portero Héctor Holguín, pero no lo suficiente para evitar el gol.

El Tri que dirige Raúl Chabrand batalló ante la Vinotinto que generó peligro, pero que marcó hasta al 45’+4′ a través de Telasco Segovia.

El capitán mexicano Ramón Juárez logró la igualada al 61′, con un cabezazo, en un centro a balón parado de Efraín Álvarez, en el Stade Jules-Ladoumègue.

Venezuela retuvo el balón, pero tras el empate perdió terreno. México comenzó a llegar más al arco y al 81′ no se señaló un penal sobre el tricolor Diego Medina, quien fue derribado por el arquero Samuel Rodríguez.

La Selección Mexicana Sub 21 se quedó sublíder del Grupo B con 3 puntos. Venezuela está en la cima con 6 e Indonesia, que más temprano venció a Ghana, también suma 3. El domingo el Tricolor enfrenta a Indonesia por su clasificación a la siguiente fase.

