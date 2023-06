Azucena Vásquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio de la necesidad de mayor innovación frente al nearshoring, el número de patentes registradas en México reporta una fuerte caída en los últimos años, advirtió el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Mientras en 2018, último año de la Administración priista, se registraron mil 555 patentes en el País, en 2022 la cifra cayó a 981, una disminución del 37 por ciento, de acuerdo con el Índice de Competitividad Estatal (ICE) 2023 del IMCO presentado ayer.

«No estamos innovando, no hay más investigación y desarrollo, que son componentes básicos para la existencia de nuevas capacidades tecnológicas y personas, esto es muy preocupante.

«Se necesita innovación, pareciera que es algo muy obvio, pero el mundo está atravesado una nueva revolución industrial. No es simplemente ponernos al día con las nuevas tecnologías, es que están cambiando día con día», dijo Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del Instituto durante la presentación del índice.

Como muestra de lo anterior, el investigador citó los casos de Campeche, Tlaxcala y Zacatecas, estados donde ni siquiera hubo solicitud de patentes.

Para Carrillo, uno de los factores más importantes para aprovechar la relocalización de cadenas productivas es la innovación, por lo que alertó que de seguir con esta tendencia, México no será un país competitivo para atraer inversión.

Valeria Moy, directora general del Instituto, sostuvo que ICE no está diseñado para el nearshoring, pero aseguró que le puede servir a las empresas para definir dónde ubicarse y a los tomadores de decisiones para corregir o tomar ventaja de esta oportunidad.

En ese sentido, señaló que Yucatán destacó en el índice como la entidad mejor posicionada en Estado de derecho, en tanto que Nuevo León destacó en innovación y la Ciudad de México es la mejor posicionada en dinamismo económico.

El ICE mide la capacidad de las entidades para generar, atraer y retener talento e inversión, y cuenta con 72 indicadores y 10 subíndices, entre ellos economía, derecho e innovación.

PARA ATRÁS

En materia de competitividad, 13 estados del País, entre ellos Nuevo León y Jalisco, retrocedieron, de acuerdo con el ICE 2023.

Entre las entidades que mostraron retrocesos en el índice destaca Yucatán, ya que fue la que descendió más posiciones, al caer cinco lugares.

Colima y Campeche disminuyeron cuatro niveles; Sinaloa y Tlaxcala, tres; Tabasco retrocedió dos, y Nuevo León, Jalisco, Coahuila, Aguascalientes, Tamaulipas, Durango y Guanajuato bajaron un escalón.

Por otro lado, en el ICE 2023, nueve entidades se mantuvieron igual y 10 entidades mejoraron su posición.

Quintana Roo fue el estado que ganó más posiciones: subió seis lugares en el índice general, para quedar en el lugar 13, y avanzó en seis de 10 subíndices.