Carlos Alberto Canela García Agencia Reforma

CDMX.- Los Steelers se apuntaron el primer triunfo de un equipo de la NFL en París. En un Stade de France completamente lleno y con un Aaron Rodgers comprometido y entregado al máximo, Pittsburgh venció 16-10 a New Orleans en duelo de la Semana 7.

Rodgers lanzó para 212 yardas por aire, corrió para 6 y conectó con Darnell Washington en su único pase de anotación. Fue capturado en tres ocasiones. La afición de Saint-Denis disfrutó del encuentro y ondeó las tradicionales Terrible Towels. La defensiva brilló, con Patrick Queen como líder, al conseguir 10 tacleadas y una captura.

La ofensiva de los Saints, comandada por Tyler Shough, tardó en hacerse sentir, y las 18 yardas por tierra obtenidas durante todo el partido de nada sirvieron. Shough lanzó para 278 yardas y un pase de anotación, pero fue interceptado en una ocasión. Además, fue capturado dos veces. Devaughn Vele fue quien atrapó el único pase de anotación de Shough.

La última serie ofensiva de Pittsburgh selló el triunfo, ya que los Steelers agotaron el tiempo en el reloj. Shough no pudo con la presión y fue interceptado por el novato Payton Wilson, quien frustró el último intento de New Orleans. Los Steelers lucen ahora una marca de 5-2, mientras que, para los Saints, esta fue su quinta derrota de la campaña, por dos triunfos.