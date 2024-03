Triunfa Zona Centro en el LXIII Nacional Interzonas

Durante la última semana se llevó a cabo en Querétaro el LXIII Campeonato Nacional Interzonas Lorena Ochoa, considerado el evento más destacado del país en el ámbito del golf infantil y juvenil. Este torneo reunió a los jugadores más sobresalientes de la temporada 2023-2024, quienes alcanzaron las primeras posiciones en sus zonas respectivas.

Representantes de Aguascalientes formaron parte del equipo de la Zona Centro, logrando resultados notables. María Chávez Villarreal obtuvo el segundo lugar en la competencia por equipos en la categoría de 15 años y menores, así como un tercer lugar en la clasificación individual general, tras realizar la mejor ronda del fin de semana.

Ever Adames Paredes se adjudicó el tercer lugar por equipos en la categoría de 7 años y menores, mientras que Juan Pedro Espinosa Name consiguió el segundo lugar en la categoría de 10-11 años. Además, Gerónimo Espinosa Name alcanzó el segundo lugar en los 12-13 años y un quinto lugar en la clasificación general, en una competencia reñida.

Gracias a estos logros y al total acumulado de los equipos, la Zona Centro se proclamó campeona del Interzonas tanto en la rama femenina como en la masculina, obteniendo la Copa Challenger. Este triunfo reafirma a la Zona Centro como la mejor región del país en esta temporada.

Con este notable cierre, los golfistas de Aguascalientes concluyen otra temporada en esta gira, demostrando que el estado posee un nivel capaz de competir con lo mejor del país. Los deportistas recibieron sus trofeos de campeones, resaltando que María Chávez Villarreal fue la única en conseguir una doble medalla, tanto en la competencia por equipos como a nivel individual.