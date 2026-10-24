CDMX. -Diego Luna ganó Mejor Guion en el Festival de Cine de Roma durante la clausura de la edición 21 del certamen italiano, por Ceniza en la boca, película que coescribió con Abia Castillo y Diego Rabasa.

La cinta adapta la novela homónima de la escritora mexicana Brenda Navarro y compitió en la sección Progressive Cinema. La historia sigue a Lucila y a su hermano menor, dos jóvenes mexicanos que viajan a España para reunirse con su madre y enfrentan el desarraigo, el racismo, la precariedad y las dificultades de adaptarse a otro país.

El triunfo amplía el recorrido internacional de la película, que tuvo su estreno mundial en el Festival de Cannes y posteriormente recibió el Premio Agenda 2030 en San Sebastián, por sus valores sociales y su mirada sobre la migración y la solidaridad.

El premio en Roma suma un nuevo hito internacional a la trayectoria de Luna detrás de las cámaras.

La cinta protagonizada por Anna Díaz, Sergio Bautista y Adriana Paz llegará a las salas de cine mexicanas el 5 de noviembre, lo cual se registra tras su presentación oficial durante el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).