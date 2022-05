Después de la paliza que sufrieron los Rieleros en su primer juego de la serie ante Mariachis de Guadalajara, el día de ayer la novena de Aguascalientes logró sacar la casta y empató la serie con un triunfo bastante valioso de 4-2 a base de cuadrangulares.

Este miércoles por la noche, se disputó el segundo juego de la serie entre los Mariachis y los Rieleros; en el primer encuentro, los jaliscienses habían sacado una victoria bastante contundente de 2-14, por lo que esta vez le tocaba hacer su respuesta al cuadro visitante.

En la primera entrada, el equipo de Aguascalientes se puso en ventaja gracias a un ‘home run’ a cargo de Aldo Flores en el segundo turno al bate; posteriormente, en la parte alta de la segunda entrada, Ángel Reyes se unió a la fiesta y también conectó un cuadrangular, mientras que, en la cuarta entrada, Henry Alejandro Rodríguez no se quiso quedar fuera y también firmó un jonrón para poner la pizarra 3-0.

A pesar de que los Rieleros iban ganando el encuentro en cuatro entradas completas con tres ‘home runs’, los visitantes no podían confiarse mucho de sus rivales y menos cuando los Mariachis recortaron la distancia en la parte baja de la quinta entrada, luego de dos carreras producidas por Christian Ibarra con un imparable al jardín central.

Cuando parecía que los locales iban a remontar el marcador, al final el equipo de Rieleros terminó sellando la victoria con una anotación de Francisco Córdoba en la parte alta de la séptima entrada, cambiando la pizarra a 4-2. Al no tener respuesta por parte de los tapatíos, el partido terminó en siete entradas y los Rieleros se llevaron la victoria.

Este jueves, a las 7:30 de la noche, se jugará el tercer partido de la serie entre Mariachis y Rieleros en la ciudad de Guadalajara; la novena de Aguascalientes buscará igualar su marca en la temporada al sumar en este momento 5 victorias y 6 derrotas.

