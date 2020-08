Como resultado de los recorridos efectuados por elementos de la Policía Estatal, fueron detectadas dos personas que conducían unidades de motor con reporte de robo vigente.

La primera intervención se registró en la zona norte de la ciudad, cuando policías estatales realizaban un recorrido de vigilancia, al desplazarse sobre la salida a Zacatecas a la altura de un importante centro comercial, detectaron en circulación una motocicleta color rojo sin placas, por lo cual le marcaron el alto al conductor. Metros adelante, el motociclista detuvo su marcha al ver que las unidades no dejaban de seguirlo, por lo que los oficiales se aproximaron para solicitarle el permiso para conducir sin placas, sin embargo, quien dijo llamarse José Juan, de 32 años de edad, refirió que no contaba con este permiso.

Al consultar los datos de la unidad de marca Pulsar en color rojo, sin placas de circulación, el Sistema Plataforma México arrojó que la motocicleta contaba con reporte de robo vigente en el estado de San Luis Potosí, por lo cual fue asegurada y puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado.

En caso aparte, cuando policías estatales efectuaban un recorrido de vigilancia en la colonia San Marcos, detectaron en circulación un vehículo Nissan Versa, color plata con placas de San Luis Potosí, el cual resultó con reporte de robo vigente en Jalisco.

Lo anterior se registró cuando los oficiales realizaban sus labores de vigilancia y al circular sobre la avenida Convención detectaron en circulación un vehículo de la marca Nissan Versa color plata cuya conductora no respetó la luz del semáforo, por lo cual le marcaron el alto. Metros adelante, la persona al volante detuvo la marcha del Versa, por lo cual los oficiales se aproximaron para solicitarle a Ana Gabriela, de 42 años de edad y originaria de Yucatán, que mostrara sus documentos y procedieron a consultar los datos de la unidad en el Sistema Plataforma México.

Fue así que se conoció que el vehículo contaba con reporte de robo vigente en Jalisco, por lo que fue asegurado y junto con la conductora puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.

