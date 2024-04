Un aparatoso accidente tipo “carambola” en el que estuvieron involucrados tres vehículos se registró en la avenida Aguascalientes Sur, a la altura del edificio del Poder Judicial de la Federación. Aunque dos personas resultaron lesionadas, no requirieron ser trasladadas a un nosocomio para recibir atención médica, quedando todo en daños materiales por más de 25 mil pesos aproximadamente.

Este percance ocurrió en la avenida Aguascalientes Sur, casi en el cruce con la avenida Paseo de las Garzas, en el fraccionamiento Jardines del Parque, lugar al que acudieron policías viales y una ambulancia de la Coordinación Municipal de Protección Civil.

Como presunto responsable del accidente fue señalado un individuo identificado como Guillermo, de 30 años, quien conducía un vehículo Nissan Tsuru, modelo 2006, de color morado y con placas de circulación de Aguascalientes.

Se estableció que esta persona se desplazaba por la avenida Aguascalientes Sur en sentido de poniente a oriente y al llegar a la altura del edificio del Poder Judicial de la Federación, no logró frenar a tiempo e impactó por alcance la parte trasera de un taxi marca Volkswagen Vento, modelo 2019, de color blanco y con número económico 4333, que era conducido por el señor Roberto, de 67 años.

Por el violento impacto, el vehículo de alquiler salió proyectado hacia el frente y chocó contra la parte trasera de un automóvil marca Kia Río, modelo 2020, de color azul, con placas de circulación de Aguascalientes y conducido por una mujer identificada como Patricia, de 25 años.

Es importante mencionar que el taxista y un pasajero resultaron lesionados, aunque tras ser evaluados en el mismo lugar, se determinó que no era necesario su traslado a un hospital.