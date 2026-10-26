Dos personas resultaron lesionadas durante una presunta agresión armada registrada en la comunidad de Pocitos, en el municipio de Aguascalientes. Una de las víctimas habría recibido tres impactos de bala, mientras que ambas terminaron hospitalizadas.

Los hechos fueron reportados en el cruce de las calles Zacarías Gutiérrez y De la Pila, donde, según una testigo, irrumpió una camioneta roja con aproximadamente siete sujetos a bordo, presuntamente armados con pistolas y machetes.

De acuerdo con la versión inicial, los individuos realizaron al menos cuatro detonaciones de arma de fuego y agredieron a dos integrantes de la familia Coronado.

La reportante señaló que uno de los afectados presentaba tres heridas producidas por proyectiles de arma de fuego y que los lesionados fueron subidos a una camioneta gris con placas extranjeras.

De manera extraoficial, trascendió que ambos ingresaron a un hospital ubicado sobre la avenida Universidad, donde recibieron atención médica para estabilizarlos. Posteriormente, fueron trasladados a un nosocomio privado para recibir atención especializada.

En cuanto a los presuntos agresores, se informó que escaparon con dirección a la avenida Eugenio Garza Sada, rumbo al municipio de Jesús María.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la identidad de los lesionados, su estado de salud ni las circunstancias que desencadenaron la agresión.