Tres órdenes encima y todavía intentó darse a la fuga

Un hombre que presuntamente tenía tres cuentas pendientes con la justicia fue detenido por elementos del Mando Coordinado en el fraccionamiento Santa Isabel, en el municipio de Pabellón de Arteaga, luego de que intentó escapar corriendo al detectar la presencia policial.

El individuo, identificado como Ernesto “N”, de 47 años, fue interceptado por los uniformados cuando realizaban labores de vigilancia por calles de dicho sector. De acuerdo con el reporte policial, su actitud evasiva llamó la atención de los oficiales, quienes fueron tras él y lograron darle alcance metros adelante.

Durante la intervención, los policías consultaron sus datos en el Sistema Plataforma México, donde aparecieron tres órdenes de aprehensión vigentes, todas emitidas durante 2024 por la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

Dos de los mandamientos judiciales corresponden al delito de allanamiento de morada, con fechas de agosto y septiembre de ese año, mientras que el tercero fue girado en septiembre por el delito de amenazas.

Ante estos antecedentes, Ernesto fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado y quedó a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común, donde se determinaría su situación jurídica.

Las autoridades también deberán corroborar su identidad para descartar que se trate de un caso de homonimia.