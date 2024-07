Otro accidente automovilístico se registró en la carretera federal No. 45 Sur, a la altura del poblado de la Ex Hacienda de Peñuelas, dejando tres niñas lesionadas.

Aproximadamente a las 21:00 horas del sábado, el número de emergencias 911 recibió el reporte de la volcadura de un automóvil marca Nissan Versa, color gris y con placas de circulación de Aguascalientes, en el cual viajaban varios integrantes de una familia, entre ellos menores de edad.

De inmediato acudieron policías estatales, agentes de la Guardia Nacional y una ambulancia de la Cruz Roja. A varios metros de la cinta asfáltica y sobre sus cuatro neumáticos, encontraron el coche Nissan con considerables daños en su estructura, tras haberse volcado de manera aparatosa.

Los socorristas de la Benemérita Cruz Roja valoraron a los tripulantes de la unidad automotriz y determinaron que tres niñas estaban lesionadas: una de 12 años con un esguince en el pie izquierdo; otra de 8 años con un golpe en la cabeza; y una bebé de un año con heridas abrasivas en su pie izquierdo.

El conductor del automóvil y padre de las pequeñas se negó a que los socorristas de Cruz Roja las canalizaran a un hospital y, posteriormente, con apoyo de unos familiares y en un automóvil particular, fueron llevadas para valoración a la Clínica «Casa Blanca».

Según la versión del conductor, al momento del accidente se desplazaba por la carretera federal No. 45 Sur en sentido de sur a norte. Al llegar a la altura del kilómetro 110+000, casi en el entronque con la carretera estatal No. 2, en el poblado Ex Hacienda de Peñuelas, no detectó un retorno debido a la oscuridad del tramo. El neumático delantero izquierdo del vehículo golpeó la guarnición, lo que provocó que perdiera el control y se saliera de la cinta asfáltica, volcando posteriormente.