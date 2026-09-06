Tres elementos de la Policía Municipal de Asientos resultaron lesionados tras un accidente ocurrido sobre la carretera Federal 25, a la altura de la comunidad de El Llavero.

De acuerdo con información preliminar, los oficiales viajaban a bordo de una patrulla cuando el conductor de otro vehículo habría realizado una maniobra de vuelta sin la debida precaución. La unidad policial terminó impactándose contra ese automotor.

A consecuencia del golpe, tres agentes sufrieron lesiones y tuvieron que ser trasladados a una clínica para recibir atención médica. Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre la gravedad de su estado de salud.

Debido a que el percance se registró en una vía de jurisdicción federal, se prevé la intervención de la Guardia Nacional para efectuar las diligencias correspondientes, establecer la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades.

La información disponible continúa siendo preliminar y se espera el parte oficial para precisar las circunstancias del choque y conocer la evolución médica de los policías lesionados.