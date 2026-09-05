El titular de la Secretaría de Turismo de Aguascalientes, Mauricio González López, anunció la realización de la Feria de la Uva 2026, que se llevará a cabo del 11 al 13 de septiembre en la explanada ubicada entre el Pabellón del Vino y la Cava Domecq. Se prevé que el evento genere una derrama económica de 24 millones de pesos y reciba a 30 mil visitantes.

La organización del evento requirió una inversión pública de 6 millones de pesos. El área de exposición contará con 16 viñedos, 30 productores de vino, 15 comercializadores, 10 food trucks, artesanos locales y módulos de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (Sedrae). En la entidad se registran cerca de 20 viñedos y una oferta aproximada de 250 etiquetas.

El programa general contempla alrededor de 25 actividades, entre las que destacan la primera edición del Concurso Nacional de Vinos del Altiplano e Hidrocálido, la pisa de uva, una megaclase de asados y un desfile de trajes típicos con bordados y deshilados.

Asimismo, se realizará un homenaje póstumo a Nazario Ortiz Garza, promotor histórico de la industria vitivinícola local. Las principales actividades musicales incluirán las presentaciones de Río Roma, el 11 de septiembre, y Benny Ibarra, el 12 de septiembre.

El acceso al evento y el consumo de bebidas alcohólicas estarán restringidos al perímetro delimitado, en un horario de 14:00 a 23:00 horas. Únicamente se permitirá la venta de vino elaborado en Aguascalientes y sus derivados.

Finalmente, el titular de la Sectur mencionó que esta festividad, que permaneció suspendida durante más de cuatro décadas hasta su rescate en 2025, proyecta un gasto promedio de 800 pesos por persona.