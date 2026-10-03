Dos hombres fueron detenidos en distintos puntos de Pabellón de Arteaga y Asientos luego de que policías del Mando Coordinado les aseguraran tres cuchillos durante recorridos de vigilancia.

El primero de los arrestos ocurrió en el fraccionamiento Santa Isabel, en Pabellón de Arteaga, donde los uniformados interceptaron a Mario “N”, de 41 años. Al practicarle una revisión preventiva, presuntamente le encontraron dos cuchillos de aproximadamente 15 y 25 centímetros de longitud.

En otro operativo, elementos que patrullaban la comunidad de Ciénega Grande, perteneciente al municipio de Asientos, detuvieron a Briano “N”, de 43 años. Durante la intervención policial le fue asegurado un cuchillo de aproximadamente 25 centímetros.

Ambos hombres fueron trasladados junto con las armas aseguradas a la Vicefiscalía Regional de Pabellón de Arteaga y quedaron a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común en turno.

Será la autoridad ministerial la encargada de determinar la situación jurídica de los dos detenidos.