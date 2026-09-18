En lo que va del año, tres ciclistas han perdido la vida en hechos de tránsito, por lo que es necesario fortalecer las medidas de seguridad vial y avanzar en la adecuación de la infraestructura para quienes utilizan la bicicleta como medio de transporte, señaló Josafat Martínez de Luna, delegado estatal de la Coalición Movilidad Segura y alcalde de la Bicicleta en Aguascalientes.

El activista explicó que uno de los principales objetivos es generar una mayor convivencia entre ciclistas y conductores de vehículos automotores, bajo el principio de compartir la vía pública y respetar la jerarquía de movilidad. Señaló que Aguascalientes cuenta actualmente con alrededor de 90 kilómetros de ciclovías, de los cuales entre el 60 y el 70% registra algún nivel de avance en los trabajos de mantenimiento y adecuación. Mencionó que entre los espacios atendidos se encuentran la Alameda y tramos de la avenida Universidad.

Añadió que existe la intención de desarrollar nuevos proyectos de infraestructura ciclista, principalmente hacia la zona centro-sur de la ciudad, donde se concentran algunas de las colonias con mayor uso de la bicicleta y que actualmente carecen de ciclovías. Según datos del INEGI, entre las zonas con mayor uso de la bicicleta se encuentran las colonias Insurgentes, La Barranca, La España, Pilar Blanco y Las Flores, por lo que estos sectores forman parte de los puntos que podrían ser considerados para futuros proyectos.

Enfatizó que las organizaciones ciclistas participan en la elaboración de propuestas, mientras que la definición y ejecución de las obras corresponden a las autoridades municipales competentes.