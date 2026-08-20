Policías estatales detuvieron a David “N”, de 40 años, presuntamente relacionado con un robo tipo tumbador registrado en el fraccionamiento Misión de Santa Fe. Entre sus pertenencias fueron localizados un cuchillo, un desarmador y tres teléfonos celulares cuya propiedad no pudo acreditar.

La captura ocurrió sobre la calle José Trinidad Vela Salas, en el fraccionamiento Rivera del Sol, donde los uniformados observaron al sospechoso a bordo de una motocicleta.

Según el reporte policial, el hombre adoptó una actitud evasiva al notar la presencia de los agentes, por lo que fue sometido a una revisión preventiva. Los oficiales encontraron un cuchillo de aproximadamente 40 centímetros de largo, un desarmador y tres celulares de distintas marcas.

Las características físicas del detenido coincidirían con las de un individuo captado en un video difundido en redes sociales, en el que presuntamente despoja de sus pertenencias a una persona en calles de Misión de Santa Fe.

David “N” fue trasladado junto con el cuchillo, el desarmador, los teléfonos y la motocicleta ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación jurídica.