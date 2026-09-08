Tres hombres fueron detenidos en distintos puntos de San Francisco de los Romo y Jesús María luego de que policías del Mando Coordinado les aseguraran varios envoltorios con una sustancia con características similares al cristal.

El primer arresto ocurrió sobre la terracería Cabaña de Andrea, en la comunidad La Guayana, San Francisco de los Romo. Los uniformados detectaron a Miguel Ángel “N”, de 32 años, quien presuntamente adoptó una actitud evasiva al notar su presencia. Durante una inspección le encontraron un envoltorio con más de ocho gramos de aparente cristal.

Otro operativo, realizado en avenida San Lorenzo y la carretera Los Arquitos, en la Zona Centro de Jesús María, dejó como resultado la detención de Valente “N”, de 26 años. De acuerdo con la información oficial, llevaba cuatro envoltorios con aproximadamente siete gramos de la misma sustancia.

En un tercer hecho, policías que recorrían la calle Agustín de Iturbide, en la colonia El Calvario, también en Jesús María, revisaron a José “N”, de 19 años. Entre sus pertenencias localizaron tres envoltorios con más de cinco gramos de presunto cristal.

Los tres detenidos y las sustancias aseguradas fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, autoridad encargada de determinar su situación jurídica.