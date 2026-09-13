Tres aspirantes han manifestado hasta ahora su interés por suceder a Irma Patricia Muñoz de León en la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes (CCEA), cuyo proceso de renovación ya inició con la instalación de la Comisión Electoral.

Muñoz de León informó que la elección se realizará el próximo 10 de octubre, fecha en la que concluirá su periodo de tres años al frente del organismo. Explicó que quienes busquen participar deberán presentar una carta de intención, contar con el respaldo de la agrupación empresarial a la que pertenecen y cumplir con los requisitos establecidos en los estatutos.

Los interesados son Leonor Vázquez, expresidenta de la Amasfac; Nora Cardona, expresidenta de MEMAC, y Raúl Chávez, expresidente del Colegio de Contadores. Corresponderá a la Comisión Electoral revisar y certificar que los aspirantes cumplan con las condiciones para contender.

Al hacer un balance de su gestión, Muñoz de León destacó la unidad alcanzada entre los 30 organismos que integran actualmente el CCEA, así como el trabajo conjunto en temas económicos, educativos, de seguridad y salud.

También resaltó la interlocución mantenida con el Gobierno del Estado y los ayuntamientos, incluso en asuntos donde existieron diferencias.

Consideró que la próxima dirigencia deberá mantener la participación de las organizaciones actuales, dar continuidad al trabajo realizado y buscar la incorporación de nuevos organismos empresariales.