Un automovilista que intentó ganarle el paso al ferrocarril terminó con su camioneta destrozada y sobre el camellón central, luego de ser embestido por una locomotora en el cruce de las avenidas Gómez Morín y Aglaya, en Aguascalientes.

El accidente ocurrió cuando el conductor trató de atravesar las vías antes de que pasara el tren, que circulaba de sur a norte. Sin embargo, no consiguió completar la maniobra y la pesada unidad golpeó su camioneta, provocando que girara hasta quedar sobre el camellón central.

Al sitio acudieron paramédicos del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA), quienes valoraron al automovilista y confirmaron que, pese a lo aparatoso del impacto, había resultado ileso.

También se presentaron elementos de la Policía Vial y bomberos municipales para atender la emergencia.

El conductor fue asegurado y detenido por los oficiales de Vialidad, mientras que su camioneta terminó en el corralón. Por su parte, el ferrocarril continuó su recorrido tras el percance.

Los agentes viales quedaron a cargo de las diligencias correspondientes en este crucero, donde habitualmente se registra una importante carga vehicular debido al funcionamiento del semáforo.