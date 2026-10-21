Una vuelta en U mal calculada terminó en un aparatoso accidente ferroviario la mañana de este miércoles 21 de octubre, luego de que un tráiler fuera embestido por una locomotora y posteriormente se estrellara contra una camioneta estacionada, en el Infonavit IV Centenario.

El percance ocurrió alrededor de las 11:15 horas, en el cruce de avenida Paseo de la Cruz y calle Ferrocarril, donde Telésforo González Martínez, de 58 años y originario de Celaya, Guanajuato, conducía un tráiler Kenworth blanco de oriente a poniente.

Al llegar a las vías, el trailero intentó realizar una vuelta en U desde el carril derecho, pero la maniobra lo dejó atravesado justo cuando se aproximaba un tren de norte a sur.

La locomotora número 3805, operada por José Luis Balderas Ramírez, de 50 años, golpeó con su parte delantera izquierda el costado posterior derecho del chasis del tráiler.

El impacto proyectó la pesada unidad hacia adelante, hasta que terminó chocando contra la parte posterior de una camioneta RAM gris que se encontraba estacionada.

La camioneta, propiedad de Fernando Serrano López, de 53 años, vecino del fraccionamiento El Rosedal, también salió proyectada y terminó estrellándose contra la protección metálica de una jardinera.

Pese a lo aparatoso del accidente, no hubo personas lesionadas y todo quedó en daños materiales.

Elementos de la Policía Municipal sometieron al conductor del tráiler a una prueba de alcoholimetría, cuyo resultado fue negativo.