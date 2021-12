Moshé Leher

Todo comenzó la sonochada del martes en que parecía yo el fulanito del Salmo XVIII (uso la versión de mi Reina-Valera): “Gimo a causa de la conmoción de mi corazón”; el ripio es de la traducción, no cosa mía, líbreme Eloim. O para ponerlo en términos no más prosaicos, pero sí más modernos, uso el poema homónimo de Altamirano: “Rompo el aire con ayes y quejidos…”

Recuerdo que mi tía Anatolina, decía para tales casos: Es que está tránsido (sic), para ser más exactos: “Es que tu tío anda tránsido (sic de la sic, con perdón y con permiso) de la hórrida cruda que trae…”.

Un día antes había escrito mi ejercicio de arqueología del español desconocido, tras lo cual recibí, como una aportación y un regalo, algunas palabras de dos amigos que saben latín:

El poeta Eudoro Fonseca nos obsequió con tres voces: caterva (conjunto desordenado de personas o cosas, verbigracia el Congreso como una caterva de mercachifles), mentecato (tonto, necio; por ejemplo y aludiendo al anterior: una caterva de mentecatos) y una voz que no conocía: cacaseno, que sería lo mismo que el anterior, pero viene, según la RAE, del personaje del cuento homónimo de un tal Adriano Brandieri, y que para efectos lexicológicos es un americanismo, de uso en Perú y Bolivia.

Más no me puedo extender, esto es un artículo, no mi discurso de admisión en la Academia.

El notario Juan Pérez Atala antes, nos regala dos voces: Retruécano y calambur, ambas en el sentido de juego de palabras, supongo y tampoco puedo extenderme.

En eso están cuando comenzó el dolorcillo, el tremolar, el llanto y el crujir de muelas; nada, un dolorcillo de muelas, pensé, sin saber que poco me faltaba para estar yo mismo no tránsido, que, ahora sé, fue un invento de la tía Antolina, sino transido, del participio transir, del latín transīre, arcaísmo para decir que, en cristiano, a uno se lo está llevando la señora esa a la que embadurnaron de tizne, o sea doña Tiznada.

Quiero decir, que en mi delirio (me acuerdo de ti), me puse a elucubrar que transido, transida, se merecerían una tilde, pues así, grave y no esdrújula es hasta malsonante, pero para eso están las autoridades y yo no era sino un sujeto en proceso de convertirme en piltrafa.

Pensé, tras dos noches sin pegar ojo (planchar urella, diría un astur en Bable), en moñarme (pescar una moña: ponerme como una cuba, beber hasta la beodez) y dejar los cuidados de mi eficiente dentista, y de plano hacer lo que los gañanes, e ir con un sacamuelas, de los de antes, y que hiciera conmigo lo que de antiguo se hacía con los gañanes, dejarme chimuelo y curarme con harto aguardiente servido en un pichel (del occitano pichier).

El jueves, lo habrán notado (o no, lo que sería una cuita), que el jueves me disculpé con los editores de este diario, tenía transida la boca, transido el cuerpo, transida el ánima, y transido el meollo; si sano y bueno escribo como escribo, ya verán lo que me sale cuando estoy en el grito.

Iba a contar, por aquello de la importancia de hablar la lengua que le tocó a uno aprender de nacencia, la historia aquella de otra tía, la tía Euroasiana (a mis tías sus padres la aborrecían, de nacimiento), que recibió una carta de su enamorado, donde le pedía, como un ruego amoroso, que en su siguiente misiva (la gente escribía cartas, aunque suene a leyenda), le enviara un ‘ósculo’, palabra que dio pie a no pocos malentendidos.

La tía Euroasiana se quedó solterona.

En fin, que los dejo porque hoy, como ayer, y como mañana, toca cita con mi dentista, que está haciendo lo plausible, para que yo salga de esta circunstancia asaz delicada -y enervante-, para que pronto pueda yo recobrar la salud y la serenidad de la mente, y pueda ponerme a pensar de manera más o menos normal: tampoco esperen un prodigio, es una profesional dedicada y eficiente, no un taumaturga.

En tanto y para que vean que yo, turulato como ando, no soy ni un zagarullón, ni un zamacuco, maguer (cito a Álvarez de Villalsindo) la cosa sea grave.

Agur y ¡Shalom alejeim!

