Una mujer de 33 años terminó con varios golpes luego de perder el control de su automóvil, salirse de la carretera y estrellarse contra un árbol, cuando circulaba por la carretera estatal número 42.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 8+500, en el tramo comprendido entre Granjas Fátima y Tanque de los Jiménez, donde un Volkswagen Polo blanco, con placas de Aguascalientes, terminó fuera de la cinta asfáltica.

La unidad era conducida por Saraí «N», de 33 años, originaria de la Ciudad de México, quien circulaba de norte a sur cuando perdió el control del volante y se desvió hacia su derecha.

El automóvil abandonó la superficie de rodamiento y continuó su trayectoria hasta impactarse de frente contra un árbol. Tras la colisión, quedó detenido con la parte frontal orientada hacia el norte.

El percance fue reportado al Servicio de Emergencias 911, lo que movilizó a elementos de la Policía Estatal de Carreteras y paramédicos de una unidad de urgencias básicas.

La conductora fue valorada en el lugar debido a los golpes que presentaba, aunque los socorristas determinaron que no era necesario trasladarla a un hospital.