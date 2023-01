Los policías estatales de Aguascalientes incursionaron hasta el municipio de Ojuelos, Jalisco, donde rescataron a una mujer que era víctima de un secuestro virtual. Además, evitaron que sus familiares depositaran una fuerte suma de dinero.

Fue a las 01:45 horas del pasado jueves, que en el número de emergencias 911 se recibió un reporte de un secuestro de una mujer.

El denunciante de nombre Armando, de 30 años, narró que el miércoles por la tarde comenzó a recibir llamadas telefónicas de parte de un sujeto que dijo ser integrante de un grupo delictivo, quien le comentó que tenían secuestrada a su esposa de nombre Lorena, de 22 años y pedía 200 mil pesos por su liberación

También le indicó que una vez que hiciera el depósito, tenía que trasladarse a las inmediaciones del Teatro “Aguascalientes”, donde encontraría a una mujer a la cual debía entregar los comprobantes de pago.

Sin embargo, al no contar con el dinero que le estaban exigiendo, decidió reportar lo ocurrido a los servicios de emergencia.

Al presumir que se trataba de una extorsión telefónica, los policías estatales le indicaron que no hiciera ningún depósito y tampoco contestara las llamadas.

Mientras tanto, agentes de la Policía Cibernética procedieron a rastrear a la joven Lorena y más tarde su teléfono celular fue ubicado en la Zona Centro del municipio de Ojuelos, Jalisco.

El jueves por la mañana se implementó un operativo y los policías estatales del Grupo de Operaciones Especiales y agentes de la Policía Cibernética se trasladaron a ese municipio, donde con apoyo de policías preventivos de Ojuelos localizaron a la mujer, quien presentaba una crisis nerviosa.

Una vez que la tranquilizaron, procedieron a trasladarla a Aguascalientes, arriando a la Puerta de Acceso Oriente que se ubica en la carretera federal No. 70, en el municipio de El Llano, donde la entregaron a sus familiares.

Cabe destacar que tanto la joven Lorena y su esposo Armando estuvieron recibiendo llamadas de los números 478 124 6222 del estado de Zacatecas y el 477 561 1569 del estado de Guanajuato.