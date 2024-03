Por conducir a exceso de velocidad y sin precaución, el conductor de una camioneta no alcanzó a detenerse y colisionó por alcance contra un taxi que se encontraba momentáneamente detenido por indicaciones del semáforo.

A pesar de lo aparatoso del choque, no hubo personas lesionadas y todo quedó en cuantiosos daños materiales.

Este accidente automovilístico se registró durante la madrugada del domingo, en la avenida Siglo XXI Oriente y cruce con avenida San Gabriel, a la altura del fraccionamiento Ojocaliente III, lugar hasta donde se trasladaron los policías viales de Aguascalientes.

Quien provocó el accidente fue el conductor de una camioneta Ford Escort, modelo 1997, color azul y placas de circulación AEH-452-A de Aguascalientes, identificado como José Ángel.

Y es que se estableció que esta persona se desplazaba a exceso de velocidad por la avenida Siglo XXI Oriente en sentido de sur a norte, cuando al llegar al cruce con la avenida San Gabriel, no alcanzó a frenar completamente y colisionó contra la parte trasera de un taxi marca Nissan Tsuru, modelo 2016, color rojo y con número económico 2876, el cual estaba momentáneamente detenido ya que el semáforo que se localiza en ese lugar tenía la luz roja.

A pesar de que el vehículo de alquiler quedó completamente destrozado de su parte posterior, el taxista de nombre Alejandro Ulises, resultó ileso.