Un aparatoso accidente entre una camioneta y un automóvil dejó cuantiosos daños materiales sobre la carretera estatal número 60, a la altura del Relleno Sanitario San Nicolás. Pese a la fuerza del impacto, ninguno de los conductores requirió traslado a un hospital.

El percance ocurrió en el kilómetro 005+200, en el tramo comprendido entre el relleno sanitario y la Granja San Nicolás, donde una camioneta Ford Escape, color plata y con placas de Texas, terminó involucrada en una colisión con un Nissan Tsuru gris, con matrícula de Zacatecas.

La camioneta era conducida por Pablo «N», de 33 años, mientras que al volante del Tsuru se encontraba Rafael «N», de 58 años.

De acuerdo con los indicios recabados por elementos de la Policía Estatal de Carreteras, el conductor de la Ford Escape circulaba de poniente a oriente sobre la carretera estatal 152 y, al llegar al entronque con la carretera 60, intentó incorporarse de manera intempestiva y sin precaución.

La maniobra provocó que el Nissan Tsuru, que avanzaba de norte a sur por la carretera 60, se estrellara de frente contra el costado izquierdo de la camioneta.

Tras recibir el reporte al 911, policías estatales acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente. También llegaron paramédicos del ISSEA, a bordo de la ambulancia ECO-491, quienes revisaron a los ocupantes de ambas unidades y determinaron que no era necesario hospitalizarlos.

El choque quedó únicamente en daños materiales, aunque estos fueron considerados cuantiosos.