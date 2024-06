Tremendo golpe le dio un caballo

Un hombre resultó seriamente lesionado y requirió ser trasladado a un hospital para recibir atención médica, luego que fue golpeado por un caballo.

Los hechos se registraron aproximadamente a las 17:30 horas del lunes, en el poblado Cañada Grande de Cotorinas, en el municipio de El Llano.

Hasta ese lugar acudieron policías estatales y policías preventivos de El Llano, ya que en el número de emergencias 911 se recibió un reporte de que una persona del sexo masculino se encontraba lesionada, tras ser golpeada por un caballo.

Fue a la altura del kilómetro 14+000 de la carretera estatal No. 77 donde encontraron tirado en el suelo a quien fue identificado como Ismael, de 67 años, el cual presentaba un fuerte golpe en la cabeza.

Debido a la gravedad de la lesión, de inmediato fue abordado a una patrulla y los oficiales lo trasladaron a recibir atención médica.

Sin embargo, a la altura de la carretera federal No. 70 Oriente fueron interceptados por una ambulancia del ISSEA y una vez que los paramédicos recibieron al paciente, continuaron con el traslado hasta el HGZ No. 2 del IMSS, donde se reportó su estado de salud como delicado, pero estable.