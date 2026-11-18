Natalia Vitela Paredes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Sheinbaum informó que habló con Trump de avances en acuerdos comerciales y aseguró que fue ‘una reunión muy agradable’.

«Nos reunimos, me acompañaron Marcelo y Roberto a una reunión con el Presidente Trump. Estuvo ahí su Secretario de Economía, Howard Lutnick, estuvo su Secretario de Estado, Rubio, también su jefe de oficina, Stephen Miller, y el Embajador Greer.

«Fue una reunión de alrededor de 20 minutos y tocamos el tema principalmente de los acuerdos comerciales. Fue una muy buena reunión, muy agradable», comentó Sheinbaum.

La Mandataria federal realizó un enlace desde China a la conferencia mañanera acompañada por el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el Canciller Roberto Velasco, y destacó los avances en el acuerdo comercial con EU.

«Se le informó al Presidente Trump los avances de las pláticas que han estado teniendo el Secretario de Economía con sus homólogos en Estados Unidos y -pues- podemos decir que vamos muy avanzados», aseguró.

La titular del Ejecutivo federal mencionó que Trump estaba «de buen humor» y acordaron volver a reunirse en diciembre, en Mar-A-Lago, Florida, para la Cumbre del G20.

«Estaba en muy buen ánimo el Presidente Trump y acordamos nuevamente reunirnos en la reunión que va a haber en Mar-A-Lago para el G20», agregó.

Por su parte, el titular de Economía destacó las 56 reuniones que se han dado de cara a la negociación del tratado comercial y destacó que hasta el momento el «terreno está avanzado».

«Fue una reunión cordial. ?Y, bueno, se han llevado a cabo -como ustedes saben- 56 reuniones. Nuestra Presidenta ha recibido en varias ocasiones a los titulares, a los responsables de los Estados Unidos, o bien he hablado con ellos por Zoom, con Lutnik, con Greer.

«Entonces, pues ya el terreno está avanzado y debo decir que hay, de parte del Presidente Trump, una relación afectuosa, muy respetuosa con nuestra Presidenta», indicó.

El Canciller Roberto Velasco dijo que México seguirá dialogando con todos los socios en la región del Pacífico para así lograr ampliar las relaciones de México con todo el mundo.

«Solamente destacar que la relación se sigue dando en un espacio de diálogo, de mucho respeto, y que, además de la relación con Estados Unidos, seguimos dialogando también con un grupo de países muy amplio. Y con todos estamos avanzando en profundizar las relaciones que tiene México, relaciones de amistad con todo el mundo, en todas las regiones.

«En este caso, en la región del Pacífico, empezando por nuestros anfitriones aquí en China, pero también con nuestros vecinos, con países de América Latina, con otros países de Asia. Así que un viaje muy intenso, encabezado por la Presidenta, una agenda muy amplia, con muchos temas, pero creo que muy exitoso», finalizó