Rafael Oliver López López Agencia Reforma

Beijing, China: La Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo también esta mañana una reunión bilateral con el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, en donde abordaron los avances del Plan de Acción México-Canadá 2025-2028.

«Reunión bilateral con el Primer Ministro Mark Carney. Vamos muy avanzados en el plan de acción que establecimos hace poco más de un año», posteó Sheinbaum en su cuenta de X acompañado de una foto saludado a Carney.

En el marco de la cumbre del foro de la APEC, la Mandataria federal aseguró que existe una «extraordinaria» relación entre México y Canadá.

«Tenemos una extraordinaria relación con Canadá y acordamos ampliarla hacia el futuro», agregó.

Previo a su encuentro con Carney, la Presidenta Sheinbaum sostuvo un encuentro con el Mandatario chino, Xi Jinping.

El Plan de Acción México-Canadá 2025-2028, presentado en septiembre de 2025, sirve a ambas naciones como hoja de ruta para identificar prioridades y orientar acciones estratégicas para la relación bilateral.

El Plan de Acción México-Canadá se estructura en torno a cuatro pilares estratégicos: prosperidad; movilidad, inclusión y bienestar; seguridad; y medio ambiente y sostenibilidad.

El plan funciona además como un mecanismo complementario para dar certidumbre jurídica a las empresas y coordinar posturas frente a la revisión del tratado comercial (T-MEC) con Estados Unidos.

Si bien Canadá y México adoptaron enfoques radicalmente diferentes ante la ambiciosa agenda arancelaria del Presidente estadounidense Donald Trump, el resultado final ha sido similar.

México y Canadá siguen sufriendo las consecuencias de los aranceles de Trump, con la amenaza de nuevos aranceles cada vez más presente.

Canadá y México también buscan la manera de renovar el pacto comercial trilateral, conocido como T-MEC, para devolver la previsibilidad y la reducción de aranceles a sus economías.