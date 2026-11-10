Es indudable que los arquitectos de la etapa porfiriana no solamente se concentraron en construir obras, sino que también se ocuparon de la teoría, basta citar al reconocido Arq. Nicolás Mariscal Piña (1875-1864), quien para 1900 propuso edificar con una inminente sustancia patriota partiendo del pasado virreinal, la cual se reflejaría a partir de 1920. En este momento inició una fase nacionalista, integrando conceptos de la historia mexicana. Esta arquitectura tendría como argumentos que el mestizaje emergente entre las naciones española y la nuestra, se alzaría como heredero de la cultura mexicana moderna, así como lo mesoamericano que había quedado al margen, y poco se conocía, lo procedente fue arrancar de lo llevado a cabo durante el virreinato.

Una vez concluido el ciclo revolucionario, la atmósfera creativa que vino después permitió contar con un sistema propio de expresión a través de un código artístico actual que se veía gestando desde el siglo XIX. En la arquitectura se acudió a la tipología y a las formas virreinales –conocidas como coloniales- originándose el «estilo neocolonial» que personificó la primera expresión arquitectónica posrevolucionaria. A pesar de lo anterior, esta codificación fue de corta existencia, a grado tal que unos pocos años después de su aparición inició su declive a través de un traslape con tendencias diversas tal como el art déco, entre otras.

En la ciudad en los años transcurridos durante la década de 1920 comenzaron a emerger obras arquitectónicas que manifestaban el eslabonamiento entre tres períodos: ecléctico porfiriano, de traslape y moderno. Hasta el momento los documentos de dispares repositorios, así como el trabajo de campo patentizan que la finca del Dr. Antonio Ávila Castañeda de 1925 (hoy Departamento de Música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes), a la par con otras casonas que se levantaron en la calle Álvaro Obregón, representan una muestra de habitar el espacio arquitectónico-urbano que hasta ese momento no se estilaba, así, en el caso aguascalentense, para comprender el advenimiento de la modernidad arquitectónica habría que explicar el proceso de transición arquitectónica.

En el ámbito particular, múltiples codificaciones expresivo formales –estilos-, se construirían a partir de ese momento quedando constancia de inmuebles neocoloniales, art déco, neoidigenistas, neomudéjar, y demás; en cambio en la obra pública, en las décadas de 1920 y 1930, fue muy austera pues se llevaron a cabo algunas ampliaciones y mantenimiento a los edificios que albergaban las oficinas estatales y municipales, así como la utilización de inmuebles porfirianos con el fin de utilizarlos como centros escolares y para servicios públicos.

Si este era el panorama en lo arquitectónico, en lo urbano, en lo referente a la infraestructura la situación era lamentable, basta referir la falta de un sistema de drenaje y alcantarillado que satisficiera las necesidades de la población; el alumbrado público era insuficiente y qué decir del abastecimiento de agua potable pues aquella emanada del Ojo Caliente estaba “…contaminada y que contenía substancias nocivas a la salud …(emprendiéndose obras que)…dieron principio por la reforma al desagüe de los baños para evitar las filtraciones de agua sucia a los depósitos de donde se proveía a la ciudad…” según el gobernador José María Elizalde en su Primer Informe en diciembre de 1925.

Sería en 1938 con la colocación de la primera piedra del edificio del Sindicato Ferrocarrilero, e inaugurado en 1941, el momento de ruptura de los traslapes arquitectónicos hidrocálidos. Esta obra, diseñada y supervisada por el Arq. Francisco Mario Treviño Villaseñor, puso en práctica las pautas lecorbusianas para una nueva arquitectura, que por cierto el mismo Le Corbusier inicialmente propuso, a saber: tejado-terraza-jardín; construcción sobre columnas aisladas; el vano de la ventana corrida; supresión de la cornisa; planta libre y fachada libre. De estos seis conceptos solo sobrevivirían cinco, dejando atrás el cuarto de ellos. Pero a pesar de que el Sindicato representaba la vanguardia arquitectónica solo mostró un caso singular dentro de la trama urbana; para 1945 el Arq. Roberto Álvarez Espinosa irrumpió la ciudad acalitana con sus centros escolares «21 de agosto» y «Colonia Gremial» iniciándose un proceso edificatorio continuado de la modernidad arquitectónica en Aguascalientes.

Otros géneros que se desarrollaron fueron en los ámbitos de la salud, teniendo como continuidad las actividades de la beneficencia pública hasta los servicios hospitalarios; en el tema de la educación pública, se reutilizaron edificios porfirianos decimonónicos hasta plantear enormes centros escolares durante la década de 1940; en cuanto al deporte se partió de la antigua preparatoria hasta llegan a contar con el Deportivo Ferrocarrilero en los años cincuenta del siglo XX. De lo anterior expuesto, podemos colegir que la producción arquitectónica-urbana hidrocálida padeció un alargamiento en la fase de traslape, entre el momento ecléctico porfiriano y la modernidad arquitectónica.