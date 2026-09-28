Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que fue por orden de un juez el traslado vía terrestre de Ernesto Ruffo, ex Gobernador de Baja Califronia, a su casa en Ensenada para cumplir con su prisión domiciliaria.

«Pregunté hoy en la mañana en el Gabinete por qué se le trasladó por tierra si era tan largo el recorrido, me dijeron que se siguió la orden del juez, esa fue la contestación que me dieron, de todas maneras la Fiscalía podría informar con más detalle. Es un procedimiento que se ha hecho en otras ocasiones porque sí es un trayecto muy largo, pero dicen que es el procedimiento que normalmente determina el juez, a menos que haya alguna cuestión de riesgo adicional.

«Entonces, si la Fiscalía pudiera informar. La información que yo tengo es que fue una determinación del juez y estuvo de acuerdo su defensa, es lo que me dijeron, no tengo la certeza de que así fue, sino la información que se me proporcionó hoy en la mañana», comentó Sheinbaum en conferencia mañanera.

Después de un traslado por tierra de más de 40 horas, el ex Gobernador Ernesto Ruffo llegó este lunes a su casa en Ensenada, Baja California.

El inmueble ya es custodiado por elementos de la Guardia Nacional, bajo cuyo resguardo estuvo Ruffo durante el trayecto de 2 mil 800 kilómetros por tierra desde el Penal del Altiplano en el Estado de México.

Acompañado por Verónica, una de las hijas de Ruffo, el abogado Juan Marcos Gutiérrez explicó afuera de la casa que tanto Ruffo como su familia estaban dispuestos a seguir las reglas del resguardo domiciliario.

La FGR aclaró ayer que el traslado de Ruffo a prisión domiciliaria por razones de edad y salud no detiene ni modifica su proceso penal por delincuencia organizada y huachicol.