Trasladan a ‘Diddy’ a un hospital por lesión en la cabeza

CDMX. -Sean ‘Diddy’ Combs fue trasladado a un hospital por una lesión en la cabeza mientras cumple una condena de 50 meses en prisión.

Sean «Diddy» Combs fue trasladado de urgencia a un hospital cercano a la prisión federal de Fort Dix, en Nueva Jersey, tras sufrir una lesión en la cabeza que, de acuerdo con los primeros reportes, no ponía en riesgo su vida.

El rapero, de 56 años, recibió atención médica durante la madrugada del sábado, luego de que una ambulancia llegara al centro penitenciario alrededor de la 1:00 de la mañana, según informó TMZ; posteriormente, Combs regresó a prisión antes del amanecer, consciente y con capacidad para hablar.

Hasta el momento, se desconoce cómo ocurrió la lesión y cuáles fueron las circunstancias que provocaron la emergencia médica.

Un representante del productor discográfico señaló que estaban al tanto de los reportes y trabajaban para confirmar lo sucedido, además de asegurar que la salud y el bienestar del músico eran su principal preocupación.

La hospitalización ocurre mientras Combs cumple una condena de 50 meses de prisión, luego de ser declarado culpable en julio de 2025 de dos cargos relacionados con el transporte de personas para ejercer la prostitución, aunque fue absuelto de los cargos de tráfico sexual y conspiración para cometer crimen organizado.