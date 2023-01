Abel Barajas Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Al menos 200 internos del Cereso Estatal número 3 fueron trasladados a diferentes penales federales del País.

El operativo se realizó durante la madrugada de este martes, a cargo de elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y elementos de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Las autoridades no han informado de manera oficial sobre la reubicación de las personas privadas de la libertad.

Fueron llevados al aeropuerto internacional Abraham González, donde abordaron un avión del Gobierno federal.

El traslado se realizó tras la irrupción de un grupo armado el 1 de enero, que dejó como saldo 30 reos fugados, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado, así como 17 personas muertas, 10 de ellas custodios y 7 reos.

El lunes en conferencia de prensa, autoridades de Chihuahua aseguraron que habían solicitado a la Federación el traslado de 180 presos, entre ellos el líder criminal Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, alias «El Neto», uno de los 30 reos fugados el 1 de enero del Cereso Estatal número 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua.

«Desde el 11 de agosto de 2022, la Dirección General del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social, solicitó vía económica el traslado de 180 personas privadas de la libertad, entre ellas Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, alias «El Neto, a los diferentes Ceferesos, cuya petición quedó en análisis en virtud de que estaban revisando la capacidad y los espacios», indicó Luis Alfonso Harris, titular del Sistema Penitenciario del Estado de Chihuahua.

El funcionario recordó, además que en el año 2009 este «El Neto» fue trasladado a un penal federal donde permaneció hasta que por cumplimiento de la ejecutoria de un amparo, tuvo que ser regresado al Cereso estatal.

«Comenzando una estrategia jurídica de promover amparos para no ser reubicado», dijo ante medios en las oficinas de Gobierno del Estado.

Recordó que «El Neto» acumulaba 140 años de prisión por los delitos de homicidio, portación de armas, secuestro, trata de personas y delincuencia organizada.

Harris explicó que el amparo es una práctica usual para quienes cuentan con recursos económicos con el propósito de evitar el traslado.

«Esta persona, «El Neto», usó de manera frecuente y concurrente esta medida para no poder ser llevado a ningún centro federal».

Subrayó que los traslados se manejan de manera confidencial y como él no tenía conocimiento, a cada momento emitía amparos para evitar ser reubicado.

¿Desmienten ustedes entonces a la Federación de que no se solicitó por el estado trasladar a «El Neto»?, se preguntó a las autoridades en la conferencia de prensa.

«No vamos a desmentir ni estamos desmintiendo a la Federación. O sea yo creo que lo que dijo el Secretario de la Defensa lo dijo correctamente. Nosotros estábamos en procesos de trabajo para hacer un traslado de 180 PPLS (personas privadas de la libertad), entre ellos «El Neto», sin embargo el procedimiento no se da que de los nombres desde el inicio de quienes son los que se van a trasladar», respondió a su vez el Fiscal General del Estado, Roberto Fierro.

«Precisamente para evitar filtraciones de información y que se amparen y que vuelvan a cometer este tipo () y no lo podamos lograr, sino se pide cupo y una vez que es autorizado el cupo entonces ahora sí ya se mandan las carpetas y se mandan los antecedentes de quienes son».

«Estábamos en ese proceso, agregó, precisamente porque primero se hace la habitual llamada telefónica y se le dice ‘oye pues me interesa hacer este traslado a raíz de estos acontecimientos’; me dicen ‘ok espérate, vamos a ver espacio, vamos a ver esto y en cuanto nosotros te digamos que ya tenemos el espacio nos mandas toda la información adicional. No es que estemos desmintiendo ni que estemos en contra de lo que dijo el general Secretario de la Defensa», recalcó Fierro.

El Fiscal precisó además que fueron 30 reos fugados del Cereso Estatal número 3 en Ciudad Juárez.

«Hasta el momento y de acuerdo a las listas que hemos llevado y tomado, son 30 personas privadas de la libertad que se fugaron», indicó en la conferencia de prensa realizada la tarde del lunes.

Explicó que derivado del motín se destruyeron las instalaciones eléctricas, lo que complicó el proceso.

«Hubo fugas de gas, hubo situaciones de ese tipo que teníamos que controlar para que no pasara a mayores, todavía de lo que ya había pasado, lamentablemente», agregó el Fiscal.

De ahí que se realizó un proceso que requirió de tiempo para ser trabajado.

«Entonces por eso las cifras empezaron a variar, teníamos personas privadas de la libertad que se habían cambiado de módulo porque se aprovecha la confusión y se esconden y pues es un tema de andarlos buscando, de andarlos encontrando y bueno pues ya se nos da la noche, se nos da la madrugada, todavía en la mañana hicimos otro listado, y llegamos a la conclusión ahorita de que son 30».

Fierro fue cuestionado sobre cómo explicaba las celdas VIP, ya que era imposible no verlas al momento de hacer revisiones, además del ingreso de armas y del dinero hallado.

«Estamos haciendo una investigación muy profunda porque esto no se construyó ni en seis meses ni en un año. Esto tiene mucho tiempo», dijo el Fiscal.

¿No lo habían visto?, se le preguntó.

«No, no es que no lo hayamos visto».

¿Sí sabían?, se le inquirió.

«No, no, no, tranquilos», pidió.

«No es un tema de haber visto o no haber visto, eso es precisamente lo que estamos viendo y analizando. Quienes sí lo vieron y quienes estaban permitiendo esas acciones () es los que van a llevar al castigo porque esto no debería haber pasado».

Fierro fue cuestionado sobre qué cambios podría haber ante los evidentes actos de corrupción.

«Lo evidente no lo podemos ocultar y por eso estamos aquí, estamos diciéndole, bueno, efectivamente como lo dijo el Secretario de la Defensa, se está generando una situación en la que se descubrió una serie pues de corrupción que había dentro del penal, hay que decirlo así como es. Primeramente hay que reconocer que había problemas ahí muy serios. Y Vamos a culpar a los responsables de esto y llevados a los tribunales», señaló.